Дэвид Култхард вспомнил аварию в Спа, которая оставила его со сломанной ногой

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился воспоминаниями о своей аварии на трассе «Спа-Франкоршам», которая произошла ещё в младших «формулах» и привела к перелому ноги.

«На первом круге Кенни Брэк развернул меня. Я врезался в барьер слева, после чего машину отбросило обратно прямо перед пелотоном, и другой автомобиль влетел мне в бок. Удар пришёлся прямо в боковую часть шасси, алюминий смяло, и я сломал правую ногу.

Помню, как остальные гонщики завершали первый круг, а я уже стоял на траве рядом с машиной. Помню, как Жиль де Ферран показал мне поднятый большой палец, спрашивая, всё ли в порядке. И именно тогда я расплакался, потому что понял, что сломал ногу. На этом всё закончилось.

Меня отвезли в медицинский центр, поскольку мы выступали в гонке поддержки Формулы-1. В палату вошёл легендарный медицинский делегат Формулы-1 Сид Уоткинс. На мне разрезали гоночный комбинезон, а под ним оказались мои счастливые трусы — правда, уже с дырками. Затем в медицинскую комнату привели мою маму, и больше всего её расстроило не то, что я сломал ногу, а то, что на мне были дырявые трусы», — рассказал Култхард в свежем эпизоде подкаста Up To Speed.