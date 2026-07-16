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Гюнтер Штайнер — о Джордже Расселле: любой топ-команде нужен надёжный второй пилот

Гюнтер Штайнер — о Джордже Расселле: любой топ-команде нужен надёжный второй пилот
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что Джордж Расселл, вероятно, сохранит место в «Мерседесе», однако может потерять статус первого пилота команды из-за впечатляющих выступлений его напарника Андреа Кими Антонелли. По словам Штайнера, молодой итальянец уже оказывает на британца серьёзное давление.

«Мы знали, что он очень быстрый. Но столь стремительный прогресс уже во втором сезоне стал настоящим сюрпризом. Я не думал, что он так быстро начнёт оказывать такое давление на Джорджа Расселла и сумеет выиграть несколько гонок. Для Джорджа на кону сейчас гораздо больше, чем для Кими. Если Антонелли не станет чемпионом в этом году, это не будет трагедией — ему всего 19 лет.

Джорджу же крупный успех нужен уже сейчас. В противном случае его шанс однажды стать чемпионом мира может быть упущен. Джордж — очень сильный гонщик. Любой топ-команде нужен надёжный второй пилот. Внутри команды Формулы-1 иерархия со временем обычно складывается сама собой. В конце концов, победителем может быть только один», — приводит слова Штайнера издание Sport Bild.

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