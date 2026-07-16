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«Грубо». Линдблад — о появлении Колапинто в джерси Месси перед Гран-при Бельгии Ф-1

«Грубо». Линдблад — о появлении Колапинто в джерси Месси перед Гран-при Бельгии Ф-1
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Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад отреагировал на появление Франко Колапинто в паддоке Формулы-1 перед Гран-при Бельгии в футболке Лионеля Месси. Аргентинец пришёл на медиадень в образе, посвящённом сборной Аргентины, которая накануне вышла в финал чемпионата мира – 2026, обыграв Англию (2:1) в полуфинале.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Грубо», — написал Линдблад комментарий под постом с аргентинцем.

Вчера, 15 июля, сборная Аргентины одержала волевую победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Встреча завершилась со счётом 2:1. К 85-й минуте южноамериканцы уступали родоначальникам футбола в счёте, но забили дважды. В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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