«Грубо». Линдблад — о появлении Колапинто в джерси Месси перед Гран-при Бельгии Ф-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад отреагировал на появление Франко Колапинто в паддоке Формулы-1 перед Гран-при Бельгии в футболке Лионеля Месси. Аргентинец пришёл на медиадень в образе, посвящённом сборной Аргентины, которая накануне вышла в финал чемпионата мира – 2026, обыграв Англию (2:1) в полуфинале.
«Грубо», — написал Линдблад комментарий под постом с аргентинцем.
Вчера, 15 июля, сборная Аргентины одержала волевую победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Встреча завершилась со счётом 2:1. К 85-й минуте южноамериканцы уступали родоначальникам футбола в счёте, но забили дважды. В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
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