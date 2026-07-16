Оскар Пиастри ответил, продолжит ли выступать за «Макларен» в 2027 году

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри на пресс-конференции перед Гран-при Бельгии в ответ на прямой вопрос о слухах, согласно которым пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может занять его место в команде в 2027 году, дал короткий и однозначный ответ.

«Да», — ответил Пиастри, когда его спросили, будет ли он выступать за «папайю» в следующем году.

«Я даже не понимал, что это предмет каких-либо споров. Конечно, я видел и слышал все эти слухи. Но лично я полностью доволен своим положением. Зак [Браун] и Андреа [Стелла] отлично поддерживали меня в этой ситуации и дали понять, что доверяют мне.

Очевидно, сейчас Макс не чувствует себя в идеальной ситуации и изучает возможные варианты. То же самое было и в прошлом году, когда его связывали с «Мерседесом», так что ничего нового здесь нет. А я очень доволен тем, где нахожусь сейчас, и тем, в каком направлении всё развивается. Меня всё это [слухи] не особо волнует. Всегда полезно понимать, как складывается ситуация на рынке пилотов и какая информация появляется. Я доверяю этой команде, доверяю тому, что мне говорят, и чувствую их веру в меня. Это единственное, что действительно имеет для меня значение», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.