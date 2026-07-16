Отмар Зафнауэр объяснил, зачем надевал сомбреро и берет при подписании Переса и Окона

Бывший руководитель «Форс Индия» Отмар Зафнауэр поделился воспоминаниями о своей философии работы с гонщиками, включая необычные традиции при подписании контрактов. По его словам, одной из ключевых целей было создать в команде лучшую атмосферу для работы.

«Вся моя философия в «Форс Индия» заключалась в том, что мы должны сделать эту команду лучшим местом для работы во всей Формуле-1. Потому что тогда к тебе приходят лучшие специалисты. Это складывалось из множества вещей: уважительного отношения к людям, честности с ними, выплаты зарплат даже тогда, когда у нас не было денег. Люди ценили такое отношение и оставались с нами.

Спросите Серхио Переса, за какую команду ему больше всего нравилось выступать. Гарантирую, он ответит — «Форс Индия». У меня нет никаких сомнений. И я уверен, что подобные вещи тоже сыграли в этом свою роль», — сказал Зафнауэр в подкасте High Performance Racing.

Особое внимание он уделил необычным традициям при подписании контрактов. Зафнауэр вспомнил, как надевал сомбреро при подписании контракта с Пересом, а при подписании контракта с пилотом «Хааса» Эстебаном Оконом принёс в кабинет огромный багет, надел берет и накладные усы.

Фото: High Performance Racing

«Я хотел, чтобы каждый гонщик чувствовал себя здесь по-настоящему желанным гостем. Когда руководитель надевает сомбреро или берет, это создаёт ощущение, что мы не воспринимаем себя слишком серьёзно. Люди расслабляются, становятся более открытыми, не боятся говорить то, что думают. А психологическая безопасность на работе в Формуле-1 имеет огромное значение.

Можно подумать: «Да это просто шутка». Но нет. Всё это было продумано и являлось частью стратегии. Чтобы существовала культура честности и открытости, руководитель должен вести себя соответствующим образом.

Энди Грин, который работал у меня и напрямую мне подчинялся, нередко заходил ко мне в кабинет и говорил: «Мне кажется, здесь ты ошибаешься. И здесь — тоже. А ты рассматривал вот такой вариант?» И то, что подчинённый чувствует себя свободно, говоря такое руководителю команды, — это замечательно. Думаю, именно такая атмосфера есть и в «Мерседесе» при Тото Вольфе», — добавил Зафнауэр.