Гюнтер Штайнер считает, что Льюис Хэмилтон не заберёт восьмой титул в сезоне-2026

Бывший руководитель команды Формулы-1, а ныне глава «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер заявил, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не сможет завоевать восьмой чемпионский титул в сезоне-2026.

«Мерседес» слишком силён, но, если Льюис получит подходящую машину, он всё равно сможет бороться за высокие позиции. Для него было важно наконец-то одержать победу за «Феррари». Никто и никогда не сможет отнять у него этот момент. Это придаст ему дополнительную уверенность и мотивацию.

Что касается того, начинает ли Хэмилтон забирать «Феррари» под себя, то чем больше команда будет сосредотачиваться на Льюисе, тем сложнее ситуация может становиться для [Шарля] Леклера. Хотя Шарль вовсе не медленнее — это мы увидели на Гран-при Великобритании», — приводит слова Штайнера издание FormulaPassion.