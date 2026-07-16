15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гюнтер Штайнер считает, что Льюис Хэмилтон не заберёт восьмой титул в сезоне-2026

Гюнтер Штайнер считает, что Льюис Хэмилтон не заберёт восьмой титул в сезоне-2026
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1, а ныне глава «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер заявил, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не сможет завоевать восьмой чемпионский титул в сезоне-2026.

«Мерседес» слишком силён, но, если Льюис получит подходящую машину, он всё равно сможет бороться за высокие позиции. Для него было важно наконец-то одержать победу за «Феррари». Никто и никогда не сможет отнять у него этот момент. Это придаст ему дополнительную уверенность и мотивацию.

Что касается того, начинает ли Хэмилтон забирать «Феррари» под себя, то чем больше команда будет сосредотачиваться на Льюисе, тем сложнее ситуация может становиться для [Шарля] Леклера. Хотя Шарль вовсе не медленнее — это мы увидели на Гран-при Великобритании», — приводит слова Штайнера издание FormulaPassion.

Читать далее:
Гюнтер Штайнер — о Джордже Расселле: любой топ-команде нужен надёжный второй пилот
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android