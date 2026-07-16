Джордж Расселл отреагировал на подколы ведущего ESPN в честь победы Аргентины над Англией

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на шутки аргентинского ведущего, который дразнил британских гонщиков в связи с победой сборной Аргентины над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира — 2026. Об инциденте рассказал известный фотограф Формулы-1 Ким Иллман.

«Нет, нет, нет». Джордж Расселл реагирует на ведущего аргентинского ESPN, который с явным удовольствием подшучивает над британскими гонщиками по поводу вчерашнего футбольного матча чемпионата мира. Уходя, Джордж добавил: «Уверен, Франко [Колапинто] нам сегодня за это устроит», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Иллман, прикрепив изображение отмахивающегося британца.

Вчера, 15 июля, сборная Аргентины одержала волевую победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Встреча завершилась со счётом 2:1. К 85-й минуте южноамериканцы уступали родоначальникам футбола в счёте, но забили дважды.