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Алонсо: главная цель на воскресенье — добраться до дома и посмотреть финал ЧМ-2026

Алонсо: главная цель на воскресенье — добраться до дома и посмотреть финал ЧМ-2026
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отшутился, что после гонки в Бельгии в воскресенье его главная задача — успеть домой к началу финального матча чемпионата мира по футболу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главной задачей в это воскресенье будет добраться до дома и посмотреть игру. Как и все испанцы, мы следим за командой, поддерживаем её на расстоянии и стараемся придать сил, когда это необходимо. Они знают, что за ними стоит вся страна. Я посмотрел бóльшую часть матчей, хотя иногда пропускал вторые таймы, потому что были другие домашние дела.

В воскресенье, кажется, игра начнётся в 21:00 (в 22:00 мск. — Прим. «Чемпионата»), и будет сложнее посмотреть её полностью, потому что мы будем лететь домой. Возможно, получится увидеть только вторую половину встречи. Думаю, это будет очень напряжённый матч, но, конечно, все мы надеемся, что Испания победит», — приводит слова Алонсо издание Autonocion.

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