15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер: возможный приход Макса Ферстаппена в «Феррари» меня не пугает

Шарль Леклер: возможный приход Макса Ферстаппена в «Феррари» меня не пугает
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о возможном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в итальянскую команду.

«Он выдающийся гонщик с четырьмя чемпионскими титулами. К счастью, за свою карьеру мне довелось выступать вместе с очень сильными напарниками — Себом [Феттелем], Карлосом [Сайнсом] и Льюисом [Хэмилтоном], поэтому возможное соседство с Максом в одной команде меня не пугает. Если когда-нибудь так произойдёт, это была бы красивая история, потому что мы начали вместе ещё в 2010 году и прошли через все категории картинга бок о бок… Так почему бы и нет?» — приводит слова Шарля аккаунт RACE+ в социальной сети Х.

Может быть интересно:
Уйдёт ли Ферстаппен в «Макларен» и ещё 6 трансферных интриг Формулы-1
Уйдёт ли Ферстаппен в «Макларен» и ещё 6 трансферных интриг Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android