Шарль Леклер: возможный приход Макса Ферстаппена в «Феррари» меня не пугает

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о возможном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в итальянскую команду.

«Он выдающийся гонщик с четырьмя чемпионскими титулами. К счастью, за свою карьеру мне довелось выступать вместе с очень сильными напарниками — Себом [Феттелем], Карлосом [Сайнсом] и Льюисом [Хэмилтоном], поэтому возможное соседство с Максом в одной команде меня не пугает. Если когда-нибудь так произойдёт, это была бы красивая история, потому что мы начали вместе ещё в 2010 году и прошли через все категории картинга бок о бок… Так почему бы и нет?» — приводит слова Шарля аккаунт RACE+ в социальной сети Х.