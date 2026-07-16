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Эстебан Окон представил особый шлем в стиле Человека-паука для Гран-при Бельгии и Венгрии

Эстебан Окон представил особый шлем в стиле Человека-паука для Гран-при Бельгии и Венгрии
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Пилот «Хааса» француз Эстебан Окон представил дизайн шлема, вдохновлённый персонажем комиксов Человеком-пауком, для двух ближайших этапов Формулы-1 — Гран-при Бельгии и Венгрии. Фотографиями поделилась американская команда в социальной сети Х.

Специальный шлем Эстебана Окона

Специальный шлем Эстебана Окона

Фото: TGR Haas F1 Team

«Шлем, достойный большого экрана. Эстебан Окон будет выступать в этом специальном шлеме в стилистике Человека-паука на гонках в Бельгии и Венгрии!» — подписала пресс-служба «Хааса» снимки.

В 2025 году на Гран-при Лас-Вегаса Окон выступал в шлеме, оформленном в стилистике Человека-паука и Венома. А в марте 2026 года он был среди фанатов, которые помогли Sony Pictures и актёру Тому Холланду выпустить тизер их грядущего фильма «Человек-паук: Новый день», который выйдет 31 июля 2026 года.

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