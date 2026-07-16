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PlanetF1 назвал ещё одного американского кандидата на место боевого пилота «Кадиллака»

PlanetF1 назвал ещё одного американского кандидата на место боевого пилота «Кадиллака»
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Американский гонщик Формулы-3 Уго Угочукву может стать одним из кандидатов на место боевого пилота команды «Кадиллак» в Формуле-1 в сезоне 2027 года. Об этом сообщает PlanetF1.

По информации источника, основным претендентом на место в составе американской команды по-прежнему считается тест-пилот Колтон Херта. Однако для получения суперлицензии ФИА ему необходимо набрать ещё пять баллов. В настоящий момент Херта набрал 35 очков, а его дебютный сезон в Формуле-2 складывается неудачно: после нескольких этапов он занимает лишь 17-е место в общем зачёте.

Сам Херта подтвердил, что проведёт тренировку в составе «Кадиллака» на Гран-при Венгрии, однако дальнейшие планы пока не определены.

При этом PlanetF1 отмечает, что 19-летний Угочукву также заслуживает внимания команды. Американец лидирует в чемпионате Формулы-3, а ранее стал победителем Formula Regional Oceania Trophy. По расчётам издания, если Угочукву завершит сезон Ф-3 не ниже седьмого места, то сможет выполнить требования для получения суперлицензии ФИА и станет доступен для перехода в Формулу-1 уже в 2027 году.

Ранее Угочукву, выступавший в молодёжной программе «Макларена», уже дебютировал за рулём болида Формулы-1, приняв участие в частных тестах «Альпин» на трассе в Монце.

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