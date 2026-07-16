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Исак Хаджар начнёт Гран-при Бельгии с последнего места из-за замены силовой установки

Исак Хаджар начнёт Гран-при Бельгии с последнего места из-за замены силовой установки
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Пилот команды «Ред Булл» Исак Хаджар сообщил, что стартует с последнего места на Гран-при Бельгии из-за замены силовой установки. Французский гонщик подтвердил, что команда установит на его болид новый двигатель, из-за чего он автоматически отправится в конец стартовой решётки независимо от результата квалификации.

«Я стартую с последнего места. Будет весело прорываться вперёд в воскресенье», — сказал Хаджар в интервью Canal+.

Ранее в четверг, 16 июля, «Макларен» объявил о 10-местном штрафе для действующего чемпиона мира Ландо Норриса на том же этапе. Команда превысила сезонный лимит электронных блоков управления на его болиде MCL40.

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