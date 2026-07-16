Хаджар: делаем всё возможное, чтобы вернуть крыло «Макарена», но с более надёжным решением

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о решении команды не использовать заднее антикрыло «Макарена» на Гран-при Бельгии.

«Визуально разница, конечно, очень заметна, но за рулём она ощущается гораздо меньше, чем можно подумать. Даже нам самим непросто точно оценить, сколько именно мы потеряли, вернувшись к этой версии.

Мы по-прежнему считаем, что будем примерно столь же конкурентоспособны, как и в прошлый уикенд, хотя заднее антикрыло действительно выглядит менее впечатляюще. При этом мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть прежнюю спецификацию, но уже с более надёжным решением.

Думаю, мне просто повезло, что две гонки подряд эта проблема меня не затронула. На этот раз всё действительно решило везение. Это могло не случиться ни с одним из нас, а могло произойти сразу с обоими несколько раз. К сожалению, на этот раз с этим столкнулся он [Макс Ферстаппена], а если честно, его проблема — это и моя проблема тоже. Нам нужно её решить», — приводит слова Хаджара издание GPblog.