Эстебан Окон подарит актёру Тому Холланду шлем в стиле Человека-паука

Пилот «Хааса» Эстебан Окон показал актёру Тому Холланду специальный шлем, вдохновлённый костюмом Человека-паука, в котором француз выступит на Гран-при Бельгии и Венгрии. Один из трёх изготовленных экземпляров гонщик пообещал подарить голливудской звезде.

Эстебан. Я хотел показать тебе, чем мы занимались (показывает шлем).

Том. Ты действительно будешь это носить?

Эстебан. Да.

Том. Класс. Расскажи про шлем.

Эстебан. Мы хотели сделать что-то особенное, чтобы он немного напоминал твой костюм. Здесь много деталей, вдохновлённых костюмом. Сзади логотип фильма, а ещё есть маленький Человек-паук. И у меня есть сюрприз. Когда фильм выйдет, я буду выступать в нём на двух гонках. Мы изготовим три таких шлема, и один я подарю тебе.

Том. Да ладно! Огромное спасибо!

Эстебан. Конечно, конечно.

Том. Что ты чувствуешь в тот момент, когда гаснут стартовые огни?

Эстебан. Это волнение, но при этом ты должен быть полностью сосредоточен именно в тот момент, когда это происходит. Нужно быть максимально готовым.

Том. Меня поражает, насколько ты спокоен и невозмутим.

Эстебан. У тебя тоже довольно громкое имя, так что, уверен, всё будет хорошо.

Том. Не знаю. Зато у меня подходящее телосложение для пилота Формулы-1. Я достаточно маленький, чтобы поместиться в кокпите. То, чем занимаешься ты, куда интереснее того, что делаю я.

Эстебан. А мне, наоборот, хочется узнать больше о твоей работе. Я видел трейлер, выглядит потрясающе.

Том. Фильм получился отличным. Я очень горжусь итоговым результатом. Думаю, поклонникам он понравится. Он отличается от других, он уникальный и, как мне кажется, очень эмоциональный.

Эстебан. Уже не могу дождаться, когда посмотрю его.

Том. Но я ничего не могу проспойлерить. В интернете сейчас очень много догадок, и некоторые из них уже слишком близки к правде.

Эстебан. Понял, понял. Не буду ничего выпытывать. Ни слова, — сказали парни в видео, опубликованном на странице Окона в социальной сети Х.