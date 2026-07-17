Джордж Расселл сравнил адаптацию к болиду «Мерседеса» с попыткой нарисовать «Мону Лизу»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил свои трудности с адаптацией к болиду 2026 года, сравнив это с попыткой нарисовать картину «Мона Лиза» с оригинала. По словам британца, он знает, что нужно делать, однако не может реализовать это на практике.

«По данным телеметрии всё совершенно очевидно, и эту проблему можно решить. Раньше мне доводилось видеть ситуации с другими гонщиками или бывшими напарниками, когда они уступали в скорости и не могли понять почему. У меня такого нет.

Я точно знаю, почему не выигрываю или не завоёвываю поул. Это хорошо видно по данным, и я понимаю, что именно нужно улучшить. Дело вовсе не в том, что однажды я вдруг разучился пилотировать, а на следующий день снова научился.

Всё сводится к тому, что мне не удаётся постоянно попадать в оптимальное рабочее окно машины. В прошлом году я гораздо чаще мог раскрывать весь потенциал машины с точки зрения настроек и работы шин. В этом сезоне это получается значительно реже.

Это похоже на ситуацию, когда вас просят нарисовать «Мону Лизу», а оригинал стоит прямо перед вами. Сможете ли вы сразу создать такую же картину? Скорее всего, нет. Потребуется практика. С новыми силовыми установками, новыми шинами и машинами происходит примерно то же самое. Мне приходится настраивать болид таким образом, который не соответствует моему стилю пилотирования, и управлять им совершенно иначе, чем я делал всю свою карьеру. Мне приходится адаптироваться.

Я понимаю, что именно должен делать. Однако одно дело — знать это, и совсем другое — реализовать на трассе после 20 лет, в течение которых я пилотировал определённым образом, и этот подход работал. Сейчас он эффективен лишь примерно в половине случаев, поэтому каждый уикенд приходится понимать: «Сработает ли мой привычный стиль на этот раз или мне снова нужно менять подход?»

А если менять подход действительно необходимо, то возникает следующий вопрос: «Как сделать это и при этом остаться быстрым?» Ведь лучшие результаты в своей карьере я показывал тогда, когда всё происходило автоматически — я вообще не задумывался, как управляю машиной. Теперь же приходится сознательно осваивать новые приёмы, чтобы со временем они тоже стали естественными. В этом и заключается главная сложность», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.