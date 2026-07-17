Отмар Зафнауэр рассказал о жуке, который предсказывал погоду для «Форс Индия»

Бывший руководитель «Форс Индия» и «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр поделился историей о необычном способе прогнозирования погоды, который использовал его коллега, главный дизайнер Акио Хага. Хага работал в Формуле-1 более двух десятилетий, начиная с «Джордана» в 1998 году, затем в «Спайкере» и «Форс Индия», а позже — в «Астон Мартин».

«У Акио Хаги была маленькая золотистая бронзовка, которую он держал в старом спичечном коробке. Если жук переворачивался на спину, это означало, что во время гонки пойдёт дождь. Так что у нас были прогнозы от метеослужб и «прогнозы» от Акио Хаги… И, честно говоря, жук Акио оказывался точнее», — рассказал Отмар в одном из выпусков подкаста High Performance Racing.