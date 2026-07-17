Фото: Нико Хюлькенберг показал специальный шлем к Гран-при Бельгии

Немецкий пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг представил специальный шлем для Гран-при Бельгии, который пройдёт уже в эти выходные — с 17 по 19 июля. Фотографиями особой расцветки поделилась пресс-служба команды в социальной сети.

Фото: Audi Revolut F1 Team

Фото: Audi Revolut F1 Team

Фото: Audi Revolut F1 Team

После девяти этапов нынешнего сезона на счету немецкого гонщика 0 очков и 19-е место в личном зачёте. Его напарник бразилец Габриэл Бортолето набрал шесть баллов и идёт 14-м. Команда «Ауди» занимает девятое место, опережая ближайших преследователей — «Астон Мартин» — на пять очков.

Сегодня, 17 июля, на трассе «Спа-Франкоршам» пройдут две свободные практики. «Чемпионат» проведёт их текстовые онлайн-трансляции.