Гасли и «Альпин» провели ежегодный забег в память об Антуане Юбере и Дилано ван’т Хоффе

Команда «Альпин» и её пилот Пьер Гасли провели традиционный забег в память об Антуане Юбере и Дилано ван'т Хоффе на трассе «Спа-Франкоршам» накануне Гран-при Бельгии. Мероприятие состоялось в четверг, 16 июля.

«Команда вновь отдала дань уважения Антуану Юберу по возвращении на «Спа». Антуан, член академии «Рено», трагически погиб во время гонки Формулы-2 в 2019 году. Вечером в четверг, 16 июля, ежегодный забег Run for Anthoine почтил память его и Дилано ван'т Хоффа, который трагически ушёл из жизни в 2023 году. Все члены паддока Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 были приглашены пробежать или пройти по трассе в честь Антуана и Дилано», — говорится в заявлении «Альпин».

Забег начался в 18:00 на стартово-финишной прямой. Участники сделали остановку у поворота «Красная вода» (Eau Rouge) в память о Юбере и на прямой «Кеммель» (Kemmel) в память о ван'т Хоффе.

Участники забега Фото: Eibner/IMAGO/ТАСС

«Есть также более эмоциональная сторона возвращения на «Спа» год за годом, поскольку я, как и многие другие, помню Антуана. Я организовал забег Run For Anthoine снова в четверг вечером, в четвёртый раз, когда проводится это особенное собрание, и мы с теплотой вспоминаем все моменты, связанные с ним», — приводит слова Гасли издание GPFans.

После завершения забега Гасли также опубликовал в соцсетях пост, посвящённый мероприятию.

«AH19. Навсегда в наших сердцах. Я горжусь своим видом спорта в такой день, когда я вижу, как так много людей собираются вместе, чтобы почтить память наших двух чемпионов — Антуана и Дилано. Спасибо всем, кто пришёл», — написал пилот «Альпин» в социальной сети Х.