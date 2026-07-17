Льюис Хэмилтон — о поражении Англии на ЧМ: смотрел матч с болью, но мы вернёмся сильнее

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о вылете сборной Англии с чемпионата мира по футболу.

— Уверен, ты смотрел матч. Он стал напоминанием о том, насколько тяжело приходится на самом высоком уровне спорта. Сможешь ли ты подарить Англии победу в воскресенье и немного поднять настроение?

— Думаю, в этот уикенд это будет непросто. Но да, прошлой ночью я смотрел матч с болью. Я очень горжусь ребятами за то, что они дошли так далеко. Могу только представить, сколько труда, времени и сил они вложили. Конечно, у них была огромная поддержка. Но матч с Аргентиной… Боже мой. Мне их очень жаль. Я сидел, скрестив пальцы, надеясь, что мы сможем вытащить эту игру, но не получилось. Ничего, мы ещё вернёмся сильнее, — сказал Хэмилтон во время пресс-подхода с журналистами перед Гран-при Бельгии.