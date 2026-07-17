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Антонелли рассказал, какой совет дал ему Федерер на матче Уимблдона

Антонелли рассказал, какой совет дал ему Федерер на матче Уимблдона
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Пилот Формулы-1 итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, какой совет дал ему 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер. 6 июля спортсмены вместе посетили Уимблдон.

«Это было здорово. Мы говорили о давлении. Он посоветовал мне сосредоточиться на каждой конкретной гонке и концентрироваться только на том, что я могу контролировать. А ещё — держать эмоции под контролем, особенно те, что могут привести к ошибкам. Это был главный совет от Роджера», – приводит слова Антонелли пресс-служба ATP.

После девяти этапов сезона-2026 итальянский гонщик возглавляет личный зачёт, имея на своём счету 179 очков. На втором месте находится его напарник по «Мерседесу» британец Джордж Расселл (154 очка). Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон — третий (147 очков).

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