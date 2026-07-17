Брандл: внутреннее чутьё подсказывает, что Ферстаппен останется в «Ред Булл» на сезон-2027

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о будущем четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. По его словам, наиболее вероятным сценарием остаётся продолжение сотрудничества нидерландца с «Ред Булл» в сезоне 2027 года, хотя он не исключил и других вариантов развития событий.

«Думаю, у Макса есть действующий контракт, если он сам захочет остаться в «Ред Булл». Не уверен, что у него сейчас так уж много других вариантов. Составы «Макларена», «Мерседеса» и «Феррари» — трёх других топ-команд — в основном уже сформированы. А «Ред Булл» сейчас является четвёртой командой из этой группы.

Уверен, что за кулисами его менеджмент изучает различные варианты, потому что именно в этом и заключается работа менеджера — искать возможности и понимать, что происходит на рынке пилотов. Сейчас много разговоров о том, что «Ред Булл» может попытаться переманить Оскара Пиастри из «Макларена» и организовать обмен. Но всё гораздо сложнее, чем кажется. Сделать громкий заголовок очень легко. Думаю, Макс уже на собственном опыте понял, что любое его слово может быть истолковано совершенно иначе. Но даже если он ничего не говорит, происходит то же самое. Поэтому очевидно, что сейчас они просто не хотят обсуждать эту тему.

В каком-то смысле это личное дело. Меня всегда удивляет, сколько важных встреч и крупных сделок происходит прямо в паддоке. Казалось бы, подобные вещи логичнее обсуждать вдали от гоночного уикенда Формулы-1, но на практике всё происходит именно там. Если говорить о моём внутреннем чутье, то оно подсказывает, что в следующем году Макс останется в «Ред Булл». Хотя вариант с годичным перерывом в карьере я тоже не стал бы полностью исключать», — заявил Брандл в эфире Sky Sports F1.