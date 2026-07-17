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«Держите своих близких рядом». Хэмилтон поделился снимками с Ким Кардашьян и её семьёй

«Держите своих близких рядом». Хэмилтон поделился снимками с Ким Кардашьян и её семьёй
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Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал в соцсетях сообщение на фоне траура в семье Ким Кардашьян. 91-летняя бабушка телезвезды Мэри Джо Шеннон скончалась в четверг, 16 июля, сообщает Geo News.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Хэмилтон выложил серию фотографий и коротких видео с недавнего семейного отдыха с Кардашьян и её детьми, сопроводив публикацию подписью «Держите своих близких рядом». На снимках запечатлены гонщик, 45-летняя телезвезда и её дети — семилетний Псалм и восьмилетняя Чикаго, а также племянница Хэмилтона Уиллоу и племянник Кайден, которые целуют дядю в щёку. Компания проводила время за походами, плаванием, катанием на гидроциклах и просмотром фильмов.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

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