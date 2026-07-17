Эстебана Окона вызвали к стюардам ещё до начала Гран-при Бельгии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон вызван к стюардам ФИА перед Гран-при Бельгии за опоздание на обязательную пресс-конференцию в четверг. Окон должен был присоединиться к Максу Ферстаппену («Ред Булл») и Алексу Албону («Уильямс») на пресс-конференции, однако к началу сессии французского гонщика на месте не оказалось.

«Гонщик и представитель команды обязаны явиться к стюардам в 12:00 пятницы, 17 июля 2026 года, в связи с инцидентом, указанным ниже. Предполагаемое нарушение статьи B10.1.1.a Регламента FIA F1 — несвоевременная явка на пресс-конференцию в четверг», — говорится в уведомлении Федерации.

Аналогичный вызов в Монако получили Шарль Леклер («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен»). Тогда гонщики были оштрафованы на € 5000 условно с испытательным сроком на 12 месяцев при условии отсутствия повторных нарушений.

Окон в итоге присоединился к пресс-конференции, но отвечал на вопросы уже после Ферстаппена и Албона.