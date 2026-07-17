Ландо Норрис: обидно, что «Спа» уже не будет прежним из-за машин нового поколения

Пилот «Макларена», действующий чемпион мира Ландо Норрис заявил, что Гран-при Бельгии в этом году будет сильно отличаться от предыдущих из-за особенностей болидов нового поколения.

«Честно говоря, это просто обидно. «Спа» уже не будет таким, каким мы привыкли его видеть. Посмотрим, что получится. Увидим, как всё будет выглядеть в «Пухоне» (Pouhon) и некоторых других поворотах, но очевидно, что трасса уже не будет представлять собой тот вызов, которым всегда славилась. Думаю, можно по-разному распределять использование энергии в различных режимах. Кто-то, возможно, будет активнее расходовать её в «Пухоне», а кто-то — наоборот. Для разных пилотов это станет разным вызовом. По этому вопросу нет единого мнения, но у нас по-прежнему серьёзные проблемы с запасом энергии на этой трассе. Поэтому она уже не будет такой, какой была раньше, и не сохранит ту красоту, которой всегда отличалась.

Если спросить любого гонщика, думаю, Спа окажется в числе трёх или пяти лучших трасс календаря. Так было ещё с тех времён, когда мы были детьми. Мы получали удовольствие от гонок здесь во всех категориях. Поэтому очень жаль, что теперь этап будет проходить лишь раз в два года или по другой схеме ротации. Мне очень нравится эта трасса, и уверен, что большинству гонщиков тоже. Но нам также хочется управлять машинами, которые зависят не только от заряда батареи. Сейчас этого не хватает, но таковы реалии», — приводит слова Норриса издание GPblog.