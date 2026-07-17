«Хаас» оштрафовали за минутное опоздание Окона на пресс-конференцию Гран-при Бельгии

Американская команда «Хаас» получила условный штраф за опоздание своего пилота Эстебана Окона на пресс-конференцию перед Гран-при Бельгии, сообщается в официальном документе стюардов ФИА.

Французский гонщик прибыл на обязательную пресс-конференцию примерно на одну минуту позже назначенного времени. По словам Окона, он задержался из-за командного совещания и неверно рассчитал время, необходимое, чтобы добраться до места проведения мероприятия. При этом пилот пропустил лишь вступительную часть пресс-конференции и присутствовал на всей сессии вопросов и ответов.

Стюарды признали, что посещение официальных медиамероприятий является важной обязанностью участников чемпионата, однако приняли объяснения гонщика в качестве смягчающего обстоятельства.

В результате на команду «Хаас», которая несёт ответственность за действия своего пилота в соответствии с Международным спортивным кодексом ФИА, был наложен штраф в размере € 5000. При этом наказание носит условный характер: штраф будет отменён, если в течение ближайших 12 месяцев команда не допустит аналогичного нарушения.