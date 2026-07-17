«Мерседес» заменил двигатель Андреа Кими Антонелли. Итальянец на грани штрафа

Лидер чемпионата Формулы-1 Андреа Кими Антонелли избежал штрафа перед Гран-при Бельгии, однако «Мерседес» установил на его машину четвёртую силовую установку в сезоне, и любая следующая замена приведёт к потере позиций на старте, сообщает издание RacingNews365.

На данный момент Антонелли избежал наказания, так как четвёртый двигатель является последним в его сезонной квоте. Однако любая дальнейшая замена приведёт к штрафу на стартовой решётке.

«Мерседес» столкнулся с несколькими проблемами силовых установок в этом сезоне как у Антонелли, так и у его напарника Джорджа Расселла, что стоило пилотам очков. Для Гран-при Бельгии команда решила заменить двигатель Антонелли после того, как в данных с его силовой установки с Гран-при Великобритании была выявлена потенциальная проблема.

Чтобы избежать риска отказа, команда произвела замену и теперь расследует, является ли подозрение на проблему обоснованным. «Мерседес» надеется, что двигатель можно будет использовать позже в сезоне после устранения проблемы, чтобы избежать ещё одной замены и связанного с ней штрафа.