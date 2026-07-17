«Феррари» не привезла обновления на Гран-при Бельгии, в отличие от конкурентов

«Феррари» стала одной из двух команд Формулы-1, не подготовивших технических обновлений к Гран-при Бельгии. Помимо итальянской команды, без новых компонентов этап в Спа проведёт также «Астон Мартин». Об этом стало известно из официальных документов Международной автомобильной федерации (ФИА).

При этом большинство соперников привезли обновления. «Макларен» подготовил модифицированные торцевые пластины заднего антикрыла, а «Мерседес» обновил торцевые пластины переднего антикрыла и элементы задних тормозных воздуховодов. «Ред Булл», как сообщалось ранее, отказался от использования заднего антикрыла «Макарена», вернувшись к традиционной конструкции.

«Уильямс» представил новое днище, «Ауди» — модернизированный диффузор, а «Рейсинг Буллз» привёз один из крупнейших пакетов обновлений в сезоне, включающий доработанные кожух двигателя, заднее антикрыло, воздухозаборник над головой пилота и элементы передней части машины. При этом полный комплект новых деталей установлен только на болиде Арвида Линдблада.

«Хаас» также подготовил масштабный пакет обновлений, в который вошли новое переднее антикрыло, его торцевые пластины, элементы передней подвески и балочное антикрыло. Новые торцевые пластины переднего антикрыла также представил «Кадиллак». «Альпин» ограничилась изменённой формой «гало» для улучшения аэродинамики.