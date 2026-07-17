Ферстаппен лучший в первой тренировке Гран-при Бельгии. Хэмилтон — 2-й, Антонелли — 6-й

По итогам первой свободной практики Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» быстрейшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Результат нидерландского гонщика — 1:47.070. Второе время показал Льюис Хэмилтон на «Феррари» (1:47.215). Третьим стал его напарник Шарль Леклер (1:47.277).

Результаты первой свободной практики Гран-при Бельгии:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:47.070.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.145.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.207.

4. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.252.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.452.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.533.

7. Ландо Норрис («Макларен») +0.861.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.889.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.164.

10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.336.

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.362.

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.892.

13. Оливер Берман («Хаас») +1.940.

14. Алекс Албон («Уильямс») +2.267.

15. Франко Колапинто («Альпин») +2.333.

16. Эстебан Окон («Хаас») +2.379.

17. Пьер Гасли («Альпин») +2.642.

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.769.

19. Серхио Перес («Кадиллак») +3.156.

20. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +3.792.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +5.738.

22. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +6.129.