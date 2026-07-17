Ферстаппен лучший в первой тренировке Гран-при Бельгии. Хэмилтон — 2-й, Антонелли — 6-й

По итогам первой свободной практики Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» быстрейшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Результат нидерландского гонщика — 1:47.070. Второе время показал Льюис Хэмилтон на «Феррари» (1:47.215). Третьим стал его напарник Шарль Леклер (1:47.277).
Результаты первой свободной практики Гран-при Бельгии:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:47.070.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.145.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.207.
4. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.252.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.452.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.533.
7. Ландо Норрис («Макларен») +0.861.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.889.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.164.
10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.336.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.362.
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.892.
13. Оливер Берман («Хаас») +1.940.
14. Алекс Албон («Уильямс») +2.267.
15. Франко Колапинто («Альпин») +2.333.
16. Эстебан Окон («Хаас») +2.379.
17. Пьер Гасли («Альпин») +2.642.
18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.769.
19. Серхио Перес («Кадиллак») +3.156.
20. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +3.792.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +5.738.
22. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +6.129.