Карлоса Сайнса вызовут к стюардам за пересечение линии въезда на пит-лейн
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс будет вызван к стюардам после первой свободной практики Гран-при Бельгии.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 1
17 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47.070
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.145
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.207
Испанский гонщик пересёк линию въезда на пит-лейн и проехал мимо дорожного конуса, после чего резко повернул налево через зону вылета и вернулся на трассу. По радио Сайнс оперативно сообщил команде, что это произошло из-за проблем с коробкой передач, однако ему предстоит объяснить инцидент стюардам Гран-при Бельгии.
По итогам первой свободной практики Сайнс показал 20-е время (1:50.862, +3.792). Гран-при Бельгии проходит на трассе «Спа-Франкоршам». Вторая свободная практика состоится сегодня, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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