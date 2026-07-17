Карлоса Сайнса вызовут к стюардам за пересечение линии въезда на пит-лейн

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс будет вызван к стюардам после первой свободной практики Гран-при Бельгии.

Испанский гонщик пересёк линию въезда на пит-лейн и проехал мимо дорожного конуса, после чего резко повернул налево через зону вылета и вернулся на трассу. По радио Сайнс оперативно сообщил команде, что это произошло из-за проблем с коробкой передач, однако ему предстоит объяснить инцидент стюардам Гран-при Бельгии.

По итогам первой свободной практики Сайнс показал 20-е время (1:50.862, +3.792). Гран-при Бельгии проходит на трассе «Спа-Франкоршам». Вторая свободная практика состоится сегодня, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.