Ландо Норрис оценил последствия штрафа на Гран-при Бельгии

Действующий чемпион мира и пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал штраф в 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии за замену электронного блока силовой установки. Британец признал, что обгонять в Спа будет непросто, однако выразил надежду, что команда всё равно сможет добиться хорошего результата.

«Пока сложно сказать, насколько легко здесь будет обгонять. Нужно сначала посмотреть, как всё сложится по ходу уикенда. Большинство пилотов будут расходовать практически весь заряд батареи до пятого поворота, поэтому к его выходу уровень энергии снизится почти со 100% до нуля. После этого дополнительного преимущества от батареи уже почти не остаётся.

Поэтому остаётся дождаться гонки и посмотреть, как всё будет работать на практике. Если сравнивать с некоторыми нашими соперниками, думаю, у нас есть небольшое преимущество в максимальной скорости по сравнению с теми, кто стартует немного позади. Так что в борьбе именно с ними наши шансы выглядят неплохо.

В целом обгонять здесь, скорее всего, будет непросто. Но эффект слипстрима очень сильный, а на трассе всё ещё есть несколько длинных прямых. При этом режима максимальной скорости нет, поэтому аэродинамический «мешок» играет ещё более важную роль, за счёт него можно серьёзно отыгрываться.

Пока у меня нет всех ответов, но понимаем, что получать штраф именно здесь всё же лучше, чем в Зандворте или Венгрии. По крайней мере, я на это надеюсь. Надеюсь, мой уикенд не закончится ещё до его начала. Уверен, мы всё равно способны провести хороший этап», — приводит слова Норриса издание The Guardian.