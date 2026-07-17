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Лэнс Стролл получит штраф в 10 позиций на старте Гран-при Бельгии

Лэнс Стролл получит штраф в 10 позиций на старте Гран-при Бельгии
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл потеряет 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии из-за превышения лимита на использование компонентов силовой установки. Это подтвердила Международная автомобильная федерация (ФИА).

Причиной наказания стала установка четвёртого мотор-генератора кинетической энергии (MGU-K) в нынешнем сезоне. Согласно техническому регламенту Формулы-1, каждому гонщику разрешено использовать не более трёх новых MGU-K за чемпионат. За превышение лимита впервые предусмотрен штраф в 10 позиций на стартовой решётке.

Стролл стал не единственным гонщиком, наказанным на этапе в Спа. Ранее стало известно, что действующий чемпион мира Ландо Норрис также потеряет 10 позиций из-за установки четвёртого электронного блока силовой установки. Кроме того, пилот «Ред Булл» Исак Хаджар начнёт гонку с последнего места после замены сразу нескольких элементов двигателя.

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