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«Находит предел быстрее других». Брандл — о лучшем времени Ферстаппена в практике Бельгии

«Находит предел быстрее других». Брандл — о лучшем времени Ферстаппена в практике Бельгии
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал результаты первой практики 10-го этапа сезона-2026, где четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал лучшее время.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 1
17 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47.070
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.145
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.207

«Макс всегда находит предел быстрее других, так было уже несколько лет. Но «Ред Булл» выглядел очень уверенно, а «Феррари» была прямо за ними по темпу. У «Мерседеса» немного любопытное выступление, но они будут лучше, будут быстрее», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Второй результат показал Льюис Хэмилтон из «Феррари», третьим стал его напарник Шарль Леклер, а партнёр по «Ред Булл» Ферстаппена Исак Хаджар — четвёртый.

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