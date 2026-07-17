«Находит предел быстрее других». Брандл — о лучшем времени Ферстаппена в практике Бельгии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал результаты первой практики 10-го этапа сезона-2026, где четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал лучшее время.

«Макс всегда находит предел быстрее других, так было уже несколько лет. Но «Ред Булл» выглядел очень уверенно, а «Феррари» была прямо за ними по темпу. У «Мерседеса» немного любопытное выступление, но они будут лучше, будут быстрее», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Второй результат показал Льюис Хэмилтон из «Феррари», третьим стал его напарник Шарль Леклер, а партнёр по «Ред Булл» Ферстаппена Исак Хаджар — четвёртый.