Камара взял поул в квалификации Ф-2 в Бельгии, Цолов — четвёртый, Херта — 18-й

В пятницу, 17 июля, на автодроме в Спа, Бельгия, состоялась квалификация восьмого этапа Формулы-2 в сезоне-2026, поул в которой завоевал 21-летний бразильский гонщик команды «Инвикта» Рафаэл Камара. Второй результат у 20-летнего тайского пилота Тасанапола Интрафувасака («АРТ Гран-при»). 20-летний ирландец Алекс Данн («Роден») — третий.

Формула-2. Восьмой этап. Бельгия. Квалификация:

1. Рафаэл Камара («Инвикта») — 1:56.306.

2. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +0.039.

3. Алекс Данн («Роден») +0.186.

4. Никола Цолов («Кампос») +0.393.

5. Джон Беннет («Трайдент») +0.453.

6. Дино Беганович («ДАМС») +0.501.

7. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +0.516.

8. Роман Билински («ДАМС») +0.553.

9. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +0.566.

10. Ноэль Леон («Кампос») +0.578.

...

18. Колтон Херта («Хайтек») +1.203.