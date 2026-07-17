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Формула-2 — Бельгия — 2026 — результаты квалификации

Камара взял поул в квалификации Ф-2 в Бельгии, Цолов — четвёртый, Херта — 18-й
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В пятницу, 17 июля, на автодроме в Спа, Бельгия, состоялась квалификация восьмого этапа Формулы-2 в сезоне-2026, поул в которой завоевал 21-летний бразильский гонщик команды «Инвикта» Рафаэл Камара. Второй результат у 20-летнего тайского пилота Тасанапола Интрафувасака («АРТ Гран-при»). 20-летний ирландец Алекс Данн («Роден») — третий.

Формула-2. Восьмой этап. Бельгия. Квалификация:

1. Рафаэл Камара («Инвикта») — 1:56.306.
2. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +0.039.
3. Алекс Данн («Роден») +0.186.
4. Никола Цолов («Кампос») +0.393.
5. Джон Беннет («Трайдент») +0.453.
6. Дино Беганович («ДАМС») +0.501.
7. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +0.516.
8. Роман Билински («ДАМС») +0.553.
9. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +0.566.
10. Ноэль Леон («Кампос») +0.578.
...
18. Колтон Херта («Хайтек») +1.203.

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