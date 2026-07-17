Сайнс получил предупреждение от ФИА за нарушение в первой практике ГП Бельгии

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) вынесли первое предупреждение испанскому гонщику Формулы-1 Карлосу Сайнсу («Уильямс») за пересечение белой линии на въезде на пит-лейн в первой практике Гран-при Бельгии.

«Пункт 15.2 гайдлайнов директора гонки предусматривает, что любой гонщик, проезжающий справа от конуса первой линии машины безопасности, будет считаться въезжающим на пит-лейн. В приложении L, глава IV, статья 4 Международного спортивного кодекса, которая предусматривает, что любой автомобиль, въезжающий на пит-лейн, не должен пересекать разделительную линию между автомобилями, въезжающими на пит-лейн, и автомобилями на трассе.

Автомобиль №55 проехал справа от конуса первой линии машины безопасности и сразу же после этого повернул налево через линию, вернувшись на трассу. Радиопереговоры команды подтвердили, что гонщик получил инструкцию от своего инженера заехать на пит-лейн и, совершив это действие, проехав справа от конуса, получил противоположную инструкцию вернуться на трассу для подзарядки энергии. Выполняя эту инструкцию, гонщик нарушил приложение L, глава IV, статья 4, поскольку по гайдлайну он считался заехавшим на пит-лейн.

Гонщик признал нарушение. Он сказал, что получил очень поздний сигнал от своего инженера и понял, если он не вернётся на трассу, его уровень энергии будет настолько низким, что это приведёт к потере кругов на регенерации после перехода на мягкие шины. Он сказал, что проверил зеркала перед возвращением на трассу, машин рядом не было. Поэтому то, что он сделал, не было опасным.

Хотя стюарды были удовлетворены тем, что в данном случае произошедшее не было опасным, причина запрета на пересечение линии на въезде на пит-лейн заключается в предотвращении возможности возникновения опасной ситуации. Хотя мы сочувствуем гонщику, получившему очень позднюю инструкцию от инженера, по собственному признанию гонщика, правило было нарушено», — говорится в решении ФИА.