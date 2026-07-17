Отец и менеджер Макса Ферстаппена посетили моторхоум «Макларена» на ГП Бельгии

Отец 28-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл», Йос Ферстаппен и менеджер нидерландского гонщика Раймонд Вермюлен посетили моторхоум «Макларена» в пятницу, 17 июля, во время Гран-при Бельгии, об этом сообщили в GPblog.

В последние недели в СМИ циркулируют слухи, что менеджмент Макса Ферстаппена ведёт переговоры с руководством «Макларена» в лице исполнительного директора Зака Брауна о возможном присоединении гонщика к британской команде.

В четверг, 16 июля, стало известно, что агентство Макса подписало контракт с 15-летним юниором «Макларена» из Формулы-4.