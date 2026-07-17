Антонелли — лучший во второй практике ГП Бельгии Ф-1. Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В пятницу, 17 июля, на автодроме в Спа состоялась вторая практика 10-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Бельгии, лучшее время в которой показал 19-летний итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Действующий чемпион Ландо Норрис («Макларен») — второй. Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») — третий.

В концовке сессии Пьер Гасли («Альпин») разбил свой болид и вызвал красные флаги, из-за чего гонщики выехали уже под самый финиш для отработки стартовых процедур.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Вторая тренировка.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:45.944.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.190.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.472.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.747.

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.770.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.982.

7. Франко Колапинто («Альпин») +1.203.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1.285.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.350.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.490.

11. Шарль Леклер («Феррари») +1.524.

12. Оливер Берман («Хаас») +1.848.

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.008.

14. Эстебан Окон («Хаас») +2.014.

15. Алекс Албон («Уильямс») +2.075.

16. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.312.

17. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.389.

18. Пьер Гасли («Альпин») +3.011.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.255.

20. Серхио Перес («Кадиллак») +3.652.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +5.187.

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +5.474.