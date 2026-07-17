Гасли разбил болид во второй практике ГП Бельгии, вызвав красные флаги

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, выступающий за команду «Альпин», разбил свой болид во второй практике 10-го этапа сезона-2026 Гран-при Бельгии, вызвав красные флаги.

Фото: Кадр из трансляции

Француз потерял управление при прохождении 12-го и 13-го поворотов. Его развернуло при выходе из 13-го, из-за чего он выехал за пределы трассы и задней частью машины ударился о защитное ограждение, полностью потеряв заднее крыло и правое заднее колесо, которое слетело позже, когда Пьер проехал 14-й поворот.

Фото: Кадр из трансляции

На момент остановки лучшее время сессии принадлежит лидеру сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Второй результат у действующего чемпиона Ландо Норриса («Макларен»).