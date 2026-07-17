«Феррари» находится под расследованием из-за невозвращённых шин «Пирелли» на ГП Бельгии

Команда Формулы-1 «Феррари» попала под расследование из-за невозвращённых шин «Пирелли» после первой практики Гран-при Бельгии.

«После первой практики команда «Феррари» через электронную отметку вернула два комплекта сухих шин (комплекты 16-301 и 16-401), предназначенных для автомобиля №16 (Леклер) в соответствии со статьями B6.4.1 и B6.3.8 a) iii). Однако соответствующие шины не были физически возвращены поставщику шин до начала второй практики. Это нарушение стати B6.4.2.

После первой практики «Феррари» через электронную отметку вернули два комплекта сухих шин (комплекты 44-301 и 44-401) для автомобиля №44 (Хэмилтон) в соответствии со статьями B6.4.1 и B6.3.8 a) iii). Однако соответствующие шины не были физически возвращены поставщику шин до начала второй практики. Это не соответствует статье B6.4.2. Сообщаю об этих вопросах стюардам для их рассмотрения», — написал технический делегат ФИА Джо Бауэр.