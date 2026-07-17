«Почему бы не приглядеться к другим командам?» Шифф — о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»

31-летняя автогонщица и эксперт Sky Sports бельгийка Наоми Шифф высказалась о будущем Макса Ферстаппена в команде Формулы-1 «Ред Булл».

«Почему бы ему не приглядеться к другим командам? Было реальное ощущение, что он уже присматривал себе новое место в прошлом сезоне, но принял правильное решение остаться в «Ред Булл» и посмотреть, что принесёт новый регламент, как изменится расклад на стартовой решётке.

У «Ред Булл» на бумаге лучший двигатель, но у них нет конкурентоспособного пакета настроек или, по крайней мере, такого, который был бы стабильно быстрым. Понимаю, почему Макс хочет посмотреть по сторонам. Он всегда говорил, что не проведёт ещё 10 лет в Формуле-1 — хочет заниматься другими вещами, поэтому Ферстаппен хочет максимально использовать время, которое он здесь проводит. К сожалению, в этом паддоке не так много открытых дверей», — сказала Шифф в эфире Sky Sports.