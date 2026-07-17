В GPblog раскрыли причины визита Йоса Ферстаппена и Вермюлена в моторхоум «Макларена»

В издании GPblog заявили, что отец четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из «Ред Булл» Йос Ферстаппен и агент гонщика Раймонд Вермюлен посетили моторхоум «Макларена» в пятницу, 17 июля, во время Гран-при Бельгии из-за 15-летнего юниора британцев из Формулы-4 Дриса ван Лангендонка.

«Можем подтвердить, что Ферстаппен и Вермюлен встретились с 15-летним бельгийцем, который недавно был объявлен новым членом Verstappen Racing. Ван Лангендонк остаётся частью программы развития гонщиков «Макларена», но отныне будет также получать руководство от менеджерской команды Ферстаппена. Визит Йоса Ферстаппена и Вермюлена в «Макларен» был полностью посвящён этому сотрудничеству и наставничеству над ван Лангендонком. Других причин для встречи не было. Планы Макса не обсуждались, Оскар Пиастри не должен беспокоиться о своём будущем в команде из Уокинга», — говорится в статье.