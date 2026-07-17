«Там есть реальный потенциал». Ферстаппен — о 15-летнем юниоре «Макларена»

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», высказался о 15-летнем бельгийском юниоре «Макларена» Дрисе ван Лангендонке.

«Такие гонщики появляются далеко не каждый год. Для меня Дрис, по сути, первый, о ком я думаю, что там есть реальный потенциал», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Бельгиец с 2025 года выступает в британской Формуле-4. В июле 2024 года ван Лангендонк в возрасте 13 лет присоединился к академии «Макларена».

Стал чемпионом мира среди юниоров в 2023 году в картинге. С «Маклареном» контракт бельгийца заключён как минимум до 2031 года.