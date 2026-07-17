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Назван штраф «Феррари» из-за несданных шин «Пирелли» на Гран-при Бельгии

Назван штраф «Феррари» из-за несданных шин «Пирелли» на Гран-при Бельгии
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Команда Формулы-1 «Феррари» получила два штрафа по € 5 тыс. за то, что коллектив не смог вовремя физически вернуть шины «Пирелли» до начала второй тренировки Гран-при Бельгии, хотя в электронной системе поставил метки, что это было сделано.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 2
17 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:45.944
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.190
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.472

«Стюарды заслушали представителей команды автомобиля №44 (Льюис Хэмилтон) и №16 (Шарль Леклер), которые признали нарушение и объяснили его недосмотром», — говорится в решении стюардов, опубликованном Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Во второй практике Льюис Хэмилтон показал четвёртое время, а его напарник из Монако Шарль Леклер стал 11-м.

После девяти этапов «Феррари» на втором месте в Кубке конструкторов, в активе коллектива 255 очков.

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