Назван штраф «Феррари» из-за несданных шин «Пирелли» на Гран-при Бельгии

Команда Формулы-1 «Феррари» получила два штрафа по € 5 тыс. за то, что коллектив не смог вовремя физически вернуть шины «Пирелли» до начала второй тренировки Гран-при Бельгии, хотя в электронной системе поставил метки, что это было сделано.

«Стюарды заслушали представителей команды автомобиля №44 (Льюис Хэмилтон) и №16 (Шарль Леклер), которые признали нарушение и объяснили его недосмотром», — говорится в решении стюардов, опубликованном Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Во второй практике Льюис Хэмилтон показал четвёртое время, а его напарник из Монако Шарль Леклер стал 11-м.

После девяти этапов «Феррари» на втором месте в Кубке конструкторов, в активе коллектива 255 очков.