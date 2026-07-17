Назван штраф «Феррари» из-за несданных шин «Пирелли» на Гран-при Бельгии
Поделиться
Команда Формулы-1 «Феррари» получила два штрафа по € 5 тыс. за то, что коллектив не смог вовремя физически вернуть шины «Пирелли» до начала второй тренировки Гран-при Бельгии, хотя в электронной системе поставил метки, что это было сделано.
Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 2
17 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:45.944
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.190
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.472
«Стюарды заслушали представителей команды автомобиля №44 (Льюис Хэмилтон) и №16 (Шарль Леклер), которые признали нарушение и объяснили его недосмотром», — говорится в решении стюардов, опубликованном Международной автомобильной федерацией (ФИА).
Во второй практике Льюис Хэмилтон показал четвёртое время, а его напарник из Монако Шарль Леклер стал 11-м.
После девяти этапов «Феррари» на втором месте в Кубке конструкторов, в активе коллектива 255 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июля 2026
-
21:54
-
21:37
-
21:27
-
20:49
-
20:40
-
20:03
-
19:56
-
19:35
-
19:03
-
18:49
-
18:20
-
18:10
-
17:42
-
17:24
-
16:56
-
16:39
-
15:47
-
15:36
-
14:42
-
14:19
-
13:38
-
13:30
-
12:56
-
12:29
-
11:55
-
11:45
-
11:24
-
10:54
-
10:38
-
10:00
-
09:38
-
09:09
-
08:30
-
00:41
-
00:34