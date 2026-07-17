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«Зависит от «Феррари». Руководитель «Хааса» — о будущем Бермана

«Зависит от «Феррари». Руководитель «Хааса» — о будущем Бермана
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Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу высказался о будущем составе пилотов коллектива.

«Возможный уход [Оливера] Бермана? Нет, мы не будем ничего предпринимать. Очевидно, сосредоточены на том, что мы можем сделать в плане контракта Олли, но его контракт связан с «Феррари». Если будем хорошо работать, а Олли будет блистать, мы, очевидно, захотим сохранить его в команде, но это зависит не от нас. Так что мы сосредоточены только на том, что можем контролировать.

Приход Камары в Формулу-1? Очевидно, мы полностью сосредоточены на том, чтобы выжать максимум из наших нынешних двух гонщиков. Поддерживаем Эстебана [Окона] на 100%. На данный момент мы думаем только об этом. И давайте проясним: да, Рафа [Камара] хорошо работает, но «Феррари» не оказывает на нас давления, чтобы мы взяли его или что-то в этом роде. Выбираем гонщиков на основе их производительности. Тот, кто обеспечит нам лучшую производительность, станет нашим гонщиком», — сказал Комацу в эфире Sky Sports.

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