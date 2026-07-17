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«Недолго музыка играла». В «РБ» отреагировали на отписавшегося от аккаунта Хэмилтона

«Недолго музыка играла». В «РБ» отреагировали на отписавшегося от аккаунта Хэмилтона
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», в пятницу, 17 июля, подписался на аккаунт коллектива «Рейсинг Буллз» в социальных сетях.

Пресс-служба «Рейсинг Буллз» выложила скриншот, подписав его: «Все люди вокруг — фанаты «Рейсинг Буллз».

Фото: Скриншот из социальных сетей «Рейсинг Буллз»

Буквально сразу же британский гонщик отписался от аккаунта команды, на что пресс-служба также среагировала: «Недолго музыка играла».

После девяти этапов нынешнего сезона Хэмилтон заработал 147 очков и занимает третье место в личном зачёте. Команда «Феррари» — вторая в Кубке конструкторов (255 очков).

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