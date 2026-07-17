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Паяри — лучший после первого дня Ралли Эстонии WRC, Ожье — 5-й, лидер сезона Эванс — 9-й

Паяри — лучший после первого дня Ралли Эстонии WRC, Ожье — 5-й, лидер сезона Эванс — 9-й
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В окрестностях города Тарту завершился первый день девятого этапа сезона-2026 чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Эстонии, лучшее время в котором показал 24-летний финский гонщик Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2). Второй результат у 24-летнего шведа Оливера Сольберга (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — у 31-летнего француза Адриена Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT).

WRC. Девятый этап. Ралли Эстонии. Результаты первого дня (топ-10).

1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) — 49:43.5.
2. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +14.7.
3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +16.5.
4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +24.0.
5. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing) +33.0.
6. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +44.7.
7. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +46.5.
8. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +46.6.
9. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +49.8.
10. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +1:04.3.

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