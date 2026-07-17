Норрис оценил скорость «Макларена» после двух практик ГП Бельгии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») подвёл итоги двух практик Гран-при Бельгии, где показал седьмое и второе время.

«Продуктивный день на трассе в Спа. Первая сессия была не совсем чистой из-за нескольких проблем, которые задержали нас в гараже, но мы сделали положительные шаги вперёд с машиной между первой и второй практиками. Скорость на одном круге кажется приемлемой, мы чувствуем себя немного более довольными балансом по сравнению с утром. Однако не забегаем вперёд. Мы уже видели такую картину по пятницам и ожидаем, что соперники покажут свои истинные возможности завтра.

Наша задача — проанализировать данные за ночь, посмотреть, сможем ли мы сделать ещё один шаг вперёд в завтрашней тренировке, а затем отправиться в квалификацию. Увидим, где мы на самом деле находимся завтра, будем продолжать усердно работать, чтобы двигаться в правильном направлении, несмотря на разочарование от штрафа в 10 позиций на стартовой решётке в воскресенье из-за использования четвёртого блока электроники силовой установки», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.