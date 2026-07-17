15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис оценил скорость «Макларена» после двух практик ГП Бельгии

Норрис оценил скорость «Макларена» после двух практик ГП Бельгии
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») подвёл итоги двух практик Гран-при Бельгии, где показал седьмое и второе время.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 2
17 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:45.944
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.190
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.472

«Продуктивный день на трассе в Спа. Первая сессия была не совсем чистой из-за нескольких проблем, которые задержали нас в гараже, но мы сделали положительные шаги вперёд с машиной между первой и второй практиками. Скорость на одном круге кажется приемлемой, мы чувствуем себя немного более довольными балансом по сравнению с утром. Однако не забегаем вперёд. Мы уже видели такую картину по пятницам и ожидаем, что соперники покажут свои истинные возможности завтра.

Наша задача — проанализировать данные за ночь, посмотреть, сможем ли мы сделать ещё один шаг вперёд в завтрашней тренировке, а затем отправиться в квалификацию. Увидим, где мы на самом деле находимся завтра, будем продолжать усердно работать, чтобы двигаться в правильном направлении, несмотря на разочарование от штрафа в 10 позиций на стартовой решётке в воскресенье из-за использования четвёртого блока электроники силовой установки», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

Материалы по теме
Фото
«Недолго музыка играла». В «РБ» отреагировали на отписавшегося от аккаунта Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android