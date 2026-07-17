«На прямых двигатель «умирает». Хэмилтон — о двух практиках Гран-при Бельгии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») прокомментировал результаты двух практик Гран-при Бельгии, где показал второе и четвёртое время.

«Думаю, в первой тренировке мы выглядели немного сильнее, чем ожидали, а затем во второй все подтянулись и сделали ещё один шаг, так что это было, вероятно, более реалистично. Машина в целом чувствуется хорошо, но нам немного не хватает в среднем секторе. Так что мы пытаемся понять, почему.

Но нашу машину всё ещё потрясающе пилотировать. Я имею в виду, в поворотах и во всём остальном она хороша. Просто на прямых двигатель «умирает». Я не знаю, что они собираются сделать, чтобы это исправить в будущем, но я надеюсь, они это сделают. В конце концов, мы должны просто продолжать давить. Думаю, мы почти в рабочем окне настроек. Так что я не знаю, выглядим ли мы отстающими на высоких скоростях или на прямых. Надеюсь, мы сделаем шаг вперёд за ночь. Мы проведём некоторые симуляции и попытаемся сделать машину немного более сбалансированной.

«Мерседес» — это команда, которую нужно побеждать. Они фавориты весь год. На таких длинных прямых, как здесь, можно ожидать, что это сохранится и тут, так что да, они будут очень сильны. «Макларен» выглядел хорошо. Их машины действительно хороши в скоростных поворотах, средних и высокоскоростных, так что они выглядят довольно сильно», — приводит слова Хэмилтона GPblog.