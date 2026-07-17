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Антонелли рассказал о прогрессе «Мерседеса» после тренировок ГП Бельгии

Антонелли рассказал о прогрессе «Мерседеса» после тренировок ГП Бельгии
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Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о прогрессе команды после двух практик Гран-при Бельгии, где он показал шестое и первое время.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 2
17 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:45.944
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.190
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.472

«Внесли большие изменения в машину практиками, теперь она работает гораздо лучше. Так что мы на правильном пути. Очевидно, предстоит ещё много работы как команде, так и в плане моего стиля пилотирования. Но это была определённо лучшая сессия в сравнении с утренней, теперь с нетерпением жду завтрашнего дня.

Сильверстоун выдался фантастическим уикендом с точки зрения скорости, но мы уехали без очков, что, конечно, было очень больно. Эти выходные другие, тут новый вызов. Цель всё та же — максимально использовать каждую сессию. Каждый раз, когда я сажусь в машину, добиваться наилучшего возможного результата. Сегодня точно был хороший финиш. Теперь предстоит много работы перед завтрашним днём», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.

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