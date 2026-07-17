Антонелли рассказал о прогрессе «Мерседеса» после тренировок ГП Бельгии

Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о прогрессе команды после двух практик Гран-при Бельгии, где он показал шестое и первое время.

«Внесли большие изменения в машину практиками, теперь она работает гораздо лучше. Так что мы на правильном пути. Очевидно, предстоит ещё много работы как команде, так и в плане моего стиля пилотирования. Но это была определённо лучшая сессия в сравнении с утренней, теперь с нетерпением жду завтрашнего дня.

Сильверстоун выдался фантастическим уикендом с точки зрения скорости, но мы уехали без очков, что, конечно, было очень больно. Эти выходные другие, тут новый вызов. Цель всё та же — максимально использовать каждую сессию. Каждый раз, когда я сажусь в машину, добиваться наилучшего возможного результата. Сегодня точно был хороший финиш. Теперь предстоит много работы перед завтрашним днём», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.