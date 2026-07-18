Ферстаппен — о темпе «Ред Булл» в Бельгии: увидите реальные разрывы в третьей тренировке

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал результаты двух практик Гран-при Бельгии, где показал первое и третье время.

«Всё прошло довольно хорошо, у нас не было серьёзных проблем, и баланс был сразу же. Мы хорошо попали в настройки и в основном занимались тонкой донастройкой. Некоторые вещи работали хорошо, некоторые нет, но в целом машина работала нормально, и с тем пакетом, который у нас есть, это получился хороший день.

Мы сосредоточены на себе. Я не знаю, сколько мы можем выжать из машины по сравнению с другими. Я думаю, вы увидите реальные разрывы только в третьей тренировке, но это не шокирует, и это ожидаемо. Надеюсь, мы сможем сократить отставание перед квалификацией», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.