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В «Ред Булл» назвали сроки, когда исправят проблему с крылом «Макарена»

В «Ред Булл» назвали сроки, когда исправят проблему с крылом «Макарена»
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о работе над крылом «Макарена», из-за которого Макс Ферстаппен разбил болид в квалификации Австрии и сошёл в гонке в Великобритании.

«Это механическая проблема, которую мы обнаружили после аварии [Макса Ферстаппена] в Сильверстоуне. Мы её исправляем. Пытаемся доказать, что система абсолютно надёжна, прежде чем установить на машину, она должна быть готова к Будапешту. Мы уже доказали ФИА, что сделали и как исправим. Теперь действуем осторожно. Мы не хотим рисковать, хотим быть уверены на 100%.

Крыло «Феррари»? У нас не такая концепция, потому что она вращается иначе. Но до этого у нас не было никаких проблем. В начале сезона, чтобы заставить крыло работать, мы были немного медленны. Именно поэтому не использовали антикрыло в первых двух-трёх гонках. А установили его после четвёртой гонки. До сих пор проехали 10 тыс. км без каких-либо проблем», — приводит слова Ваше The Race.

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